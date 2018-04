Efter Johannes Jørgensen er blevet 13 år må han hjælpe sin far med arbejdet på gården, og det glæder ham at bruge mere tid på gårdlivet.

- Jeg oplever mere, hvad det vil sige at drive en gård. Jeg kan også godt lide at køre rundt på ATV og traktor. Særligt om sommeren, siger han.

Selvom Johannes Jørgensen fejrede sin konfirmation om søndagen weekenden før, valgte familien at afholde Økodagen alligevel. Det betød, at de alle måtte løbe lidt stærkere for at få arrangementet stablet på benene, men det er Johannes Jørgensen glad for, at de gjorde. For ham og resten af familien er dagen et af årets højdepunkter.

- Jeg glæder mig altid til at stå ude i boden og bage. Jeg bager ofte, men det her er anderledes. Det er fedt, at vores gård er så stor, at den kan rumme over 7000 mennesker, siger Johannes Jørgensen, der af flere blev kaldt mesterbager på grund af sine evne til at lave lækre "lappekager", som er en form for pandekager.