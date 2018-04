Fredericia: Den 13. juni åbner selskabet Wash World tre bilvaskehaller på Strevelinsvej i Erritsø.

Det er familien Rossing, der står bag Fitness World, som etablerer Wash World nummer 28 i Danmark.

Princippet er det samme som i de kondicentre, der har gjort familien Rossing rig: Man køber som udgangspunkt medlemskab og kan så gøre sin bil ren på alle Wash World-stationer herhjemme. I ubegrænset omfang - alt efter kategorien af medlemskab. Eller med enkeltstående betalinger. Vask kan også bestilles og betales på forhånd over nettet.