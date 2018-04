Landsholdsangriberen Martin Braithwaite lynede søndag for første gang for Bordeaux i den franske liga.

Den 26-årige dansker bragte Bordeaux foran efter ni minutter, da holdet på udebane slog Montpellier med 3-1.

Angriberen havde taget plads ved bageste stolpe i forbindelse med et hjørnespark, og her kunne han heade bolden det sidste stykke over målstregen efter et hovedstød fra holdkammeraten Pablo.

Braithwaite blev i vinterens transfervindue udlejet fra engelske Middlesbrough til Bordeaux, hvor det foreløbig er blevet til ti kampe.

Den danske målscorer har dog et godt kendskab til fransk fodbold, da han fra 2013 til 2017 spillede fire sæsoner i Toulouse.

Landsholdskollegaen Lukas Lerager var involveret i den næste Bordeaux-scoring, der faldt umiddelbart efter pausen. Den tidligere Viborg-spiller lavede et perfekt diagonalskift til Francois Kamano, der øgede til 2-0.

Soualiho Meite gjorde det til 3-0, inden værterne fra Montpellier reducerede til 1-3 i slutfasen. Her brændte hjemmeholdet desuden et straffespark.

Bordeaux er med sejren placeret midt i rækken på en tiendeplads. Montpellier har tre point mere end danskerklubben på syvendepladsen.