Foråret lokker mange i haven for at gøre den klar efter vinteren. Men pas på. Både ulykker og brande, som opstår ved havearbejdet, stiger eksplosivt på denne tid af året.

Afdelingens analysearbejde gør det muligt at lave en top tre over de farligste redskaber i haven.

- Ulykkerne begynder især fra marts og fortsætter frem til september og oktober. Mønstret er det samme år for år, siger Søren Larsen, overlæge ved Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital.

Ulykker i haven 409 fynboer endte på hospitalet efter havearbejde sidste år.Antallet af uheldige øboer er ret stabilt år for år. I 2016 var det 424, og for 10 år siden var antallet 418. Flere end 9 ud af 10 af årets haveulykker sker fra marts til oktober - I juli sker der flest. Mændene kommer oftere til skade end kvinderne. 65 procent flere mænd ender på sygehuset efter de har gjort fingrene grønne. Mændene er i snit 53 år, og kvinderne 57, når det går galt med haveredskaberne.

For når folk strømmer i haverne med hækkesaks, plæneklipper og ukrudtsbrænder, eksploderer både antallet af ulykker og naturbrande.

Hækkeklipperen er skyld i flest ulykker, plæneklipperen har andenpladsen, og stigen nummer tre. For nogle år siden indtog stigen førstepladsen, men selvom den er overhalet af motordrevne redskaber, er stigen alligevel ét af de redskaber, man skal have mest respekt for.

- Når folk er styrtet fra stiger, er det højenergitraumer, vi ser. Jo højere energi, jo sværere er skaderne, og de kan være rigtig alvorlige og invaliderende, selv fra relativt små højder, advarer Søren Larsen.

De motoriserede redskaber giver dog også grimme skader og er hvert år skyld i, at danskere mister fingre, forklarer han.

Hvad angår hækkeklipperen, oplever analysegruppen, at der er en del, som simpelthen vælger at slå de sikkerhedsanordninger fra, som ellers skal sikre, at maskinen kun virker, når begge hænder er på håndtaget.

- Så mener nogle, at det er lettere, hvis de kun behøver at bruge én hånd. Det er derfor, ulykkerne sker. Så vores råd til folk er, at de simpelthen ikke skal pille ved sikkerhedsmekanikken og kun bruge udstyr, de ved, hvordan virker, og de er trygge ved.