Nicklas Helenius er den rette mand til at sparke straffespark hos OB. I Superligaen er nordjyden 15 gange sat til at sparke straffespark og har scoret 15 gange.

Der var en duft af OB's legendariske hold fra 1977, da landsholdets massør Allan Poulsen mødte den gamle Dalum- og OB-back Jørgen Madsen uden for stadion efter kampen med en ordentlig krammer til følge.

Det blev livligt diskuteret, om Randers' georgier Saba Lobzhanidze skulle staves med z eller j i slutningen af efternavnet. Sport Fyn er ikke i tvivl efter at have set Preben Elkjær køre rundt med Sovjets georgier Tengiz Sulakvelidze i Københavns Idrætspark grundlovsdag 1985 eller overværet fynske Peder Pedersens drabelig sprints på Ordrup-banen mod den georgiske panter Omar Phakadze i fordums tid.

Tue Kempf, tidligere kommerciel chef for OB, var blandt de trofaste tilskuere sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt, der sad tæt på bestyrelsesformand Niels Thorborg. Det samme var klubbens tidligere sikkerhedschef Rami Ezzedine.

Jacob Barrett Laursen var egentlig udset til at skulle spille venstre back, men fik et alvorligt maveonde dagen før kampen og meldte fra søndag morgen til kampen. Det gav Mikkel Desler chancen på den lidt uvante post som venstre back. Siddende på bænk blev Joao Pereira, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Nana Welbeck og reservekeeper Thomas Mikkelsen. Rasmus Jönson og Jóan Símun Edmundsson var helt ude af truppen og ser umiddelbart ikke kampgræsset mere.

Eks-OB-stopper Frederik Tingager har virkelig bidt sig fast på Eintracht Braunschweigs 2. Bundesliga-hold. I weekenden fik Braunschweig uafgjort 1-1 i Darmstadt. Og Frederik Tingager spillede hele kampen igen.

Kenneth Zohore, som blev gjort fit under sit ophold i OB, scorede et af målene, da Cardiff vandt på to sene mål i Norwich. Cardiff ligger nu nummer to i Championship og altså på en direkte oprykningsplads sammen med Wolverhampton. Zohore blev skiftet ind 17 minutter før tid og scorede til 1-0 med fire minutter igen.