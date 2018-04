Ullerslev: 22. april er af Danmark Naturfredningsforening udråbt til dagen, hvor man skal gøre en ekstra indsats for rydde op i den danske natur. Medlemmerne af Ullerslev Spejdergruppe har tænkt ud af boksen og valgt at lave affaldsindsamlingen som en sponsorindsamling, hvor private og de lokale forretningsdrivende kan sponsorere spejdernes indsamling.

Det oplyser spejdergruppen i en pressemeddelelse.

De indsamlede penge går til foreningen "Broen", som hjælper udsatte børn til en aktiv fritid.

- Broen er med til at gøre det muligt, at også børn fra økonomisk trængte familier kan gå til noget i deres fritid, og det var en enig bestyrelse og ledergruppe enige om, at vi gerne ville gøre noget for at støtte dem, siger gruppeleder Henrik Koch-Poulsen og tilføjer:

- Og så var det oplagt at slå to fluer med et smæk og være med til at gøre Ullerslevs natur lidt renere, samtidig med at vi samlede penge ind til Broen.

Den nationale affaldsindsamling falder i år samtidig med spejdernes årlige Sct. Georgs-dag. Sct. Georg er spejdernes helt, fordi han gjorde gode gerninger uden at ville have noget for det.

Arrangementet begynder med at spejderne og familier mødes i Kaliffenlund klokken 10, hvor de hejser flaget og hører historien om Sct. Georg. Bagefter tager de på affaldsjagt forskellige steder i byen for så klokken 11.45 at mødes de igen i Kaliffenlund, hvor affaldet bliver vejet.

Man kan sponsorere indsamlingen med enten et fast beløb eller et beløb pr. kilo indsamlet affald. De indsamlede kilo offentliggøres på Ullerslev Spejdergruppes facebookside klokken 12:30 på dagen.

- Man kan sponsorere ved at indbetale på mobilepaynummer 98455. Husk at skrive "affaldsindsamling" i kommentaren, oplyser spejdergruppen i pressemeddelelsen.

Efter affaldsvejningen aflægger spejderne spejderløftet for det kommende år, og alle er velkomne til at deltage i arrangementet.