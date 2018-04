Svendborg: Der er penge på vej til folkene bag Klokkespilsfestivalen. Og til Drejø Forsamlingshus, Tåsinge fB, Skarøfestivalen og 32 andre sydfynske projekter.

Pengene kommer fra Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og uddeles mandag eftermiddag. Her deler 36 ansøgere i alt 970.250 kroner mellem sig.

Projekterne spænder vidt i karakter, og SEAF har prioriteret at støtte op om både festivaller, erhverv, éngangsarrangementer og indkøb af diverse ting til foreningerne.

De modtager penge Mandag eftermiddag uddeler Sydfyns Elforsyning penge fra dens almennyttige fond. SEF har modtaget 76 ansøgninger og har prioriteret 36 projekter, der modtager i alt 970.250 kroner.



De er:



- Jens Bertel Rasmussen, sportsadvokat: 20.000 kroner til en ny debatbog.



- Skarøfestivalen: 50.000 kroner.



- Drejø Forsamlingshus: 50.000 kroner til renovering af huset.



- Egebjerghytten: 50.000 kroner til et nyt tag.



- Tåsinge forenede Boldklubber: 20.000 kroner til regnvandsbassin.



- Svendborg Internationale Klokkespilsfestival: 20.000 kroner til dets 60 års jubilæum.



- Svendborg Sunds Sejlklub: 25.000 kroner til to sejljoller Zoom8.



- Foreningen Kontakt mellem Mennesker: 15.000 kroner til nyt tiltag, der skaber kontakt mellem danske og etniske kvinder og børn.



- Svendborg Roklub: 19.250 kroner til ny robåd.



- Lifeplan Kajak & Friluftsliv: 40.000 kroner til ny flydebro ved Christiansminde.



- Broholm Sommerkoncerter: 10.000 kroner til symfonisk koncert i Borgerforeningen.



- Cykeltutten: 10.000 kroner til el-ladcykel/cyklende værksted.



- Firmaet Mud2Green: 75.000 kroner til forskning.



- Alkorådet: 15.000 kroner til indretning af nyt lokale.



- Svendborg Forsamlingshus: 100 højskolesangbøger.



- Peder Most Garden: 10.000 kroner.



- Syng Sydfyn: 10.000 kroner til at opføre Carmina Burana.



- Peter Seligmann fra Teater 2 Tusind: 16.000 kroner til teaterstykket "Kejseren af Portugalien".



- Svendborg Senior Scene: 5000 kroner til kabareten "Den poetiske bonde".



- Cama Kollegierne: 25.000 kroner til udearealer.



- Thurø Sejlklub: 25.000 kroner til solceller.



- Svendborg Event: 75.000 kroner til oplysning af kastanjetræet overfor den gamle retsbygning.



- Kunsthallen Dual, Frederiksø: 10.000 kroner til udstilling.



- Svendborg Kommune: 50.000 kroner til opstilling af ladestandere til elcykler.



- Sydfyns Kulturforening: 20.000 kroner til Kyndelmisse-parade.



- Rødskebølle Skyttecenter: 20.000 kroner til energiforbedring.



- Tango Sydfyn: 10.000 kroner til opvisning og koncert med Orquesta Tangarte.



- Center for Maritim Arkitektur: 40.000 kroner til projekt.



- Thurø Boldklub: 25.000 kroner til renovering af tag.



- Lars Giver Nielsen, filmmand: 70.000 kroner til film om varmepumper.



- BPA Event: 15.000 kroner til Woodstock jubilæums-koncert.



- Smooth Robotics: 50.000 kroner til udvikling af svejserobotter.



- Klovnefestivalen: 20.000 kroner til 20 års fødselsdag + 10.000 kroner til en klovneopera under Klovnefestivalen.



- Ulbølle Mølles Venner: 15.000 kroner til ny vindrose.



- Sune Wahl, filmproducent: 10.000 kroner til kortfilm.

Et af de mest spændende tiltag må være det, som Sydfyns Kulturforening står bag og har fået 20.000 kroner til. Foreningen havde sidste år enorm succes med paraden "Fortællinger fra Havet" og har nu en ny i støbeskeen.

Det afslører formand Marie Snede Villumsen.

- Vi er i gang med at lave en parade, som kommer til at ligge i februar 2019. Titlen er "Kyndelmisse - en vandring fra vinter til vår", og det bliver en aftenparade, hvor vi i skumringen går fra torvet ud på en runde i byen, inden vi ender på torvet igen, forklarer hun.

- Som noget nyt lægger vi op til, at mange af tingene vil foregå oppe fra lejlighederne i byen. Vi har blandt andet et samarbejde med musikskolerne, der får en komponist til at skrive et stykke. Det stykke skal så spilles i lejlighederne og ud af vinduerne.

Formålet med paraden er lidt som sidste gang, forklarer formanden.

- Det er at vise, hvad det er for et fællesskab, man kan få op at stå i en by som vores. At vi tænker over, hvad gør det for sådan et sted at have gang i et stort projekt, hvor man arbejder på tværs af alder, foreninger, organisationer og så videre. Formålet er selvfølgelig at lave selve arrangementet, men hvor det store stykke forarbejde gerne skulle binde folk sammen, siger hun.

Og selvom der endnu er lang tid til februar, så går forberedelserne snart i gang.

- I år udbyder vi nogle workshopper forud for paraden og begynder i ret god tid. Første workshop bliver en gigant-dukke-workshop i september. Vi laver også én-dags-workshop for skoler, hvor der skal laves lanterner.