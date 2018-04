Ældresagen presser på for at få byrådet til at diskutere et moderne centralt plejecenter i Nyborg.

Nyborg: Byrådsmedlem Carsten Kudsk (DF) havde for nylig booket tid på Stiftstidendes Nyborg-redaktion for at snakke visioner om et nyt plejecenter. Men han kom ikke alene. Med sig havde han Peter Enevold, næstformand i Ældresagen i Nyborg og Ullerslev.

- Jeg skal ikke kommentere Carsten Kudsks proces, og hvordan han båret sig ad. Men i Ældresagen har vi længe kæmpet for at Nyborg får et moderne plejecenter for demente medborgere. Det skal være bynært, for de ældre skal ikke gemmes væk. De skal have mulighed for at komme op i centrum og i butikkerne, siger Peter Enevold.

Ældresagen mener ikke, det er nok at bygge et moderne center for demente. Den dementes nærmeste pårørende skal tænkes ind i planerne.

- Et ældre ægtepar bliver jo ikke demente på én gang. Den raske part må nogle gange flytte med sin ægtefælle på plejehjem eller også blive i en bolig, der ofte er for stor og uegnet. Derfor bør der være lejligheder omkring et plejecenter, så ægtefællen kan bo i nærheden, siger Peter Enevold, der peger på, at kommunen faktisk selv har skabt sådan en løsning i Ullerslev, hvor der er små lejligheder omkring plejecentret Egevang.

Ældresagen, der er en upolitisk ældrepolitisk forening, har længe støttet idéen om at bygge et nyt moderne plejecenter på havnen i Nyborg, og foreningen opfordrer ligesom Carsten Kudsk politikerne til at diskutere en langsigtet poltik på området:

- Vi synes, politikerne skal snakke visioner. Det er fint nok, at de driller hinanden lidt en gang imellem. Men det må ikke gå ud over borgerne, siger Peter Enevold.