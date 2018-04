To gange har byrådsmedlem Carsten Kudsk (DF) forsøgt at få byrådet med på sin kongstanke om et stort bynært demensvenligt plejecenter. Denne gang er han mere ydmyg.

- Vores egne rapporter siger, at vi få behov for flere plejehjemspladser fra 2021-22. Så er vi altså nødt til at gå i gang nu, også fordi det nye supersygehus i Odense er færdig på det tidspunkt. Det vil rumme 400 færre sengepladser end det nuværende sygehus, og det vil igen lægge pres på kommunernes kapacitet på plejecentrene, siger Carsten Kudsk.

Carsten Kudsk, der er formand for kommunens ældreudvalg, har inden for de senere år lavet to store fremstød for sin vision om et moderne, demensvenligt plejecenter på havnen i Nyborg. Begge gange har han fået en lang næse og en afvisning af de andre partier.

Kudsks mislykkede valgstunt I valgkampens slutspurt i november sidste år forsøgte Carsten Kudsk (DF) sig med et dristigt udspil.Live på TV2 Fyn gav han borgmester Kenneth Muhs (V) et ultimatum: - Enten støtter Venstre min drøm om et stort demensvenligt plejecenter på havnen i Nyborg, eller også trækker Dansk Folkeparti sin støtte til Muhs, når der skal findes en borgmester efter valget, lød det frejdigt. Stuntet faldt helt til jorden, da stemmerne var talt op, og det stod klart, at Venstre havde absolut flertal i det nye byråd. Carsten Kudsk beklagede og måtte inkassere kritik både fra sit eget parti og fra de andre partier.

Nyborg: - Vi kan lave store visionsplaner om marinaen og brænde 90 millioner af dernede. Vi laver store planer om så meget andet, men jeg kan ikke få byrådet til at lave en langsigtet plan for kommunens ældreforsorg.

Carsten Kudsks eget ældreudvalg har på baggrund af forvaltningens beregninger udskudt beslutningen om fremtidens plejestruktur til senest 2021. Det skyldes først og fremmest, at der bliver stadig mindre pres på plejehjemmene, selv om der bliver stadig flere ældre og dermed flere demente. Tendensen har nemlig været, at flere ældre klarer sig hjemme, selv om de er både meget gamle og meget svage.

DF-politikeren har længe talt varmt for et nyt stort, demensvenligt plejecenter placeret centralt i Nyborg. For nogle år siden var det et meget konkret projekt, han slog på tromme for, nemlig et privatdrevet plejecenter placeret på havnen i Nyborg. Ene mand forhandlede han med både DSB og OK-fonden, men da han kom hjem til Nyborg og lagde projektet på bordet, blev det skudt ned af alle de øvrige partier.

I denne omgang går han derfor mere ydmygt til værks.

- Jeg begik en fejl ved så konkret at foreslå et friplejehjem. Der gik politisk fnidder i det, og især Socialdemokraterne var meget imod, siger Carsten Kudsk, der altså nu er parat til at tale om et traditionelt kommunalt drevet plejehjem.

- Det behøver heller ikke være på havnen, der skal bygges, hvis nogen da kan komme op med andre centrale muligheder i Nyborg, siger Carsten Kudsk.