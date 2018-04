Det kræver blot et enkelt point mod Langhøj. Men selvom fynboerne sejrede 5-1 i egen hule, så var opgøret mere tæt end cifrene siger. Og jyderne har et mandskab, der er trænet til at kæmpe for mand, mus og ære, så hvis ikke OBK-spillerne er klar til kamp, så kan det godt blive svært.

Men der er sikret opbakning på lægterne, idet en busfuld tilskuere og sponsorer er klar til at give massiv opbakning, så det vigtige point kan komme med hjem til Fyn. Skulle det glippe, så er der dog en chance mere, når Lillerød onsdag aften gæster Godthåbsgade.

- Vi håber selvfølgelig, at vi kan gøre arbejdet færdigt i Langhøj. Spillerne har leveret en helstøbt indsats gennem kval-spillet. Er der en, der har haft en skidt dag, så er en anden trådt i karakter. Det har været en fornøjelse at følge, og vi er fulde af optimisme, lyder vurderingen fra OBK-leder John Thrane, der samtidig løfter sløret for, at der er genvalg til samme mandskab fra seneste runde.