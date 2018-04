OB's Casper Nielsen er sammen med resten af holdet klar på at jagte Europa League-kvalifikationen.

OBs centrale midtbanespiller Casper Nielsen er opsat på at kvalificere sig til Europa League playoffkampene i næste sæson.

Søndag eftermiddag vandt OB en sikker sejr over Randers med 3-0, og dermed er fynboerne sikret en sæson mere i Superligaen.

Nu kan fynboerne begynde at forberede sig på nogle vigtige kampe, hvor man har mulighed for at kvalificere sig til Europa League playoffkampe, hvilket Casper Nielsen ser frem til:

- Der er en gulerod at jagte i form af Europa League. Spillerne har været gode til at tage en kamp ad gangen. Der bliver arbejdet på at bygge en vindermentalitet op.

I søndagens kamp scorede Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen og Mathias Greve. Med sejren indtager OB førstepladsen i pulje 2, hvilket også er målsætningen for Casper Nielsen.

- Holdet går efter at vinde puljen i første omgang. Bagefter er der fokus på Europa League.

Træner Kent Nielsen var også godt tilfreds med søndagens sejr. Netop Casper Nielsen gjorde et godt indtryk på Kent Nielsen.

- Han viser en god energi og glimt af høj kvalitet. Han kommer frem til flere fine ting. Han passer godt ind på et hold, der har en god balance af teknik, fysik og løbepensum, siger Kent Nielsen.

På onsdag skal OB igen møde Randers. Denne gang på udebane, hvor fynboerne skal forsøge at fortsætte søndagens fine takter.