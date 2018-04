Kerteminde: Miljø- og Teknikudvalget har nikket ja til, at Kirsebærfestivalen opkræver parkeringafgift på kommunens parkeringspladser ved årets Kirsebærfestival.

Kirsebærfestivalen vil opkræve parkeringsafgift på fem kommunale parkeringspladser, hvor der normalt er gratis parkering.

- Vi vil godt give Kirsebærfestivalen nogle muligheder for at få en ekstra indtjening, forklarer udvalgsformand, Jesper Hempler.

Udvalget har sagt ja til, at der må opkræves afgift på; Marinavejen ved Nordstranden, ved Havnekontoret, på bådopbevaringspladsen, ved Roklubben og bag ved Skovpavillionen.

Kirsebærfestivalen havde også bedt om lov til at opkræve betaling for parkering på den store parkeringsplads ved rådhuset, men det, mente udvalget, var at gå et skridt for langt.

- Om fredagen er rådhuset jo en arbejdsplads, der skal køre, og så er der noget forretningsliv med Netto og andre, der ligger omkring parkeringspladsen, så der skal være mulighed for at parkere uden at skulle betale for det, forklarer Jesper Hempler.

Det ærgrer formand for Kirsebærfestivalen, Jens Gantriis.

- Det ville gøre det nemmere for borgerne at forstå, hvis de også skulle betale for parkering ved rådhuset. Derfor havde vi lagt op til, at den ene weekend skulle det også koste at parkere ved rådhuset.