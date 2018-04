Debat: Det er jo bare en fugl!

Eller som Jutta Lundqvist Nielsen fra Enhedslisten i Kerteminde byråd sagde: "man må regne med uheld og tab, hvor der er vindmøller" på intromødet i Munkebo i 2014, som skulle retfærdig gøre opsætningen af vindmøller på havnen ved Lindø terminalen.

På mødet fortalte foredragsholderen fra Energi Fyn, at der var foretaget undersøgelser af naturen i området, hvor vindmøllerne skulle stå, og de fredede flagermus ville ikke lide overlast. En beboer spurgte, om man havde undersøgt det øvrige dyrelivs betingelser for at leve med disse vindmøller, og om man havde taget hensyn til den begyndende formering af havørne og andre større totalfredede rovfugle lige på den anden side af fjorden. Ja (løj man), der var ingen fare, for med deres flyvefærdigheder og skarpe syn ville de ikke komme nær møllerne, og disse rovfugle gik også højere, end de 150 meter vindmøllerne blev. Altså igen løgn.

Ja, nu skal modstanderne til at slå plat på et tragisk uheld med en fredet ørn. Nej, det er ikke tilfældet, men man håber, at flere får åbnet øjnene for Energi Fyns løgne og ragen til sig af statsstøttekroner.

Energi Fyns direktør er sur over, at modstandere af hans projekt havde sinket det nogle måneder. Det er fine folk, vi har med at gøre. Ligesom borgmesteren der bare har fulgt loven, sig det til ørnen, og dem der desværre kommer efter.

Vi er en del, der ikke mere tror på platugler, men heller ikke ønsker deres død i en vindmølle.