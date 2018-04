Det var i store perioder spil til et mål, da himmelstormerne fra Langeskov besejrede tredjesidst placerede, Kirkeby. Langeskov har i år stor bredde, og kunne til søndagskampen stille med tre nye spillere uden at svække holdets spil. Et ungt hold, hvor halvdelen af spillerne er under 20 år.

Kirkeby var kun i nærheden af Langeskovs mål i to tilfælde, begge efter frispark. Claus Udengaard, træner for Langeskov kunne til sammenligning tælle sig frem til cirka 15 større målchancer til hjemmeholdet. På fem af dem, sikrede Langeskov sig en klar sejr. I første halvleg var det Frederik Svendsen og Christoffer Føldes, der scorede. Efter en kort Kirkeby-opblomstring i starten af anden havleg, scorede Langeskov ved Rasmus Andreasen, Frederik Bladt og Christoffer Føldes. (KAI)