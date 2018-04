Steffen Massaro vandt søndag Korupløbet for tredje gang, da han løb de 21 kilometer på en time og 13 minutter. Seks minutter langsommere end den lokale løbers personlige rekord.

Til årets udgave af Korupløbet stillede 342 løbere op fra start. De kunne vælge mellem halv-, kvart eller tiendedelmarathon alt efter alder og form. Den hurtigste af alle blev Steffen Massaro, der vandt Korupløbets længste distance på 21 kilometer. Den rutinerede løber kommer direkte fra Kenya, hvor han har været på træningslejr i 14 dage. - Selv om jeg har været nede for at træne i højderne, trækker bakkerne på denne rute stadig tænder ud. Jeg kender ellers området virkelig godt, da jeg har boet herude, siger Steffen Massaro. Hans træningsophold i Kenya er det syvende af slagsen. - Jeg tager derned for at få belastet mit kredsløb. Denne gang var opholdet kun to uger. Mit længste var fem uger. Det giver enormt meget at træne dernede, og så er jeg i det hele taget fascineret af kulturen i Kenya. Og vejret. Der er behageligt vejr dernede året rundt, siger Steffen Massaro, som er ufatteligt lidt forpustet efter halvmarathonet.

Bakkerne bryder rytmen

Det er hans tredje sejr i Korupløbet. Dagens tid på en time og 13 minutter er ikke blandt hans bedste tider. - Min bedste tid på halvmarathon er en time og syv minutter. Men det kommer jeg aldrig til at løbe Korupløbet på. Dertil er ruten simpelthen for kuperet. Hver gang, man har fundet rytmen, bliver den brudt af en bakke, siger Steffen Massaro. Til dagens løb er der ingen, der kommer i nærheden af ham. Derfor anser han også løbet for at være en seriøs omgang træning. - Andre år har der været lidt større konkurrence. Men det er altid nemmere at tage ud og løbe et halvmarathon i et løb med et startnummer end at gøre det på egen hånd rundt om skovsøen, siger Steffen Massaro.

Landets hårdeste halvmarathon