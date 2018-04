Ringe BKs nye træner, Jimmi Nielsen, fik ikke den bedste debut på sin nye hjemmebane, da det blev til et nederlag til Dalum IF på 0-3, men det var langt fra at Jimmi han var lige ved at blive sindssyg af den grund, for han erkendte efter kampen at Dalum var den stærkeste halvdel på banen, og at deres kynisme straffede selv den mindste fejl hos Ringe.

Alligevel er han overbevist om at truppen hos Ringe har potentiale til noget stort, når bare man giver den tid til udvikling, og samtidig arbejder hårdt på at han, og holdet får lært hinanden at kende og dermed få en forståelse, og enighed om holdets intentioner.

Træner for Dalum IF, Kristian Karlby, roste modstanderne spil, men også de mange tidligere spillere fra eget U19-hold som har været med til at forstærke truppen op til den forsinkede sæsonpræmiere. (hol)