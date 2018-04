Gæsterne fra Egebjerg Fodbold virkede fra startfløjtet godt tilfredse med det point de kom med, så desværre var det ikke den store sportslige underholdning de bragte med til Midtfyn, og derfor blev kampen derefter.

Tamme 90 minutter resulterede i et enkelt mål i starten af anden halvleg, og det var så Jesper Stork-Hansen der kunne sikre hjemmeholdet alle tre point efter 54 minutters spil.

Resultatet betyder at FC Broby stadig er med i toppen af puljen, mens Egebjerg Fodbold mangler mindst ni point for at få hovedet over nedrykningsstregen, og ønsker klubben det - skal der mere energi til end det der blev leveret i søndagens udekamp. (hol)