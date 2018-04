Sanderum havde måttet dykke dybt i posen med spilleremner til opgøret mod Tved. Alligevel formåede det reservespækkede hjemmehold at præge de første 45 minutter af kampen. Det blev til flere chancer, men kun til en enkelt scoring, da René Christensen i det 37.minut sendte værterne i front. Efter pausen kunne Sanderum dog ikke holde kadencen, hvilket de fysisk stærkere gæster udnyttede til at fighte sig tilbage i opgøret. Først fik debutanten Nicolai Garder udlignet og Kasper Hansen fulgte kort efter trop med sin scoring til 2-1. De to scoringer vendte kampen for Tved, der dermed kunne hjemtage alle tre point.

- Vi havde chancerne til at lukke kampen meget tidligere. I stedet blev det i anden halvleg mere end slåskamp end en fodboldkamp, lød det efter kampen fra en ærgerlig Sanderum-træner, Loui Erbs.(Due)