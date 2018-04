Middelfart: Lillebæltshallerne var fredag i seks timer omdannet til skueplads for gymnastikopvisninger af i alt omkring 1.000 gymnaster. Ligeså mange voksne gæster samt medfølgende børn indtog tribuner, stole og al anden ledig plads for at nyde showet.

Seks efterskoler var repræsenteret. Bernstorffsminde, BGI-Akademiet, Brejninggaard, Ringe, Vejstrup og Vesterlund. For de flestes vedkommende var det sidste opvisning i denne sæson.

- Fjelsted Harndrups gymnaster er godt repræsenteret på de fleste af efterskolerne, og flere efterskole-gymnastiktrænere er tidligere GFH-instruktører. Stoltheden var til at se både hos dem og GFH folket på tilskuerpladserne, når elever og instruktører efter opvisningerne blev kaldt frem og modtog en ekstra klapsalve, fortæller Vibeke Nørby fra GFH.

Indimellem efterskoleholdene kom GFH's egne hold på gulvet: Superholdet, juniorholdet, ungdomsholdet, GFH-oldstars og foreningens sidste skud på stammen - det nye m-hold for gymnaster over 20 år.

For dem, der ikke har fået nok gymnastikopvisning, så er muligheden der igen til junior- og ungdomsholdets afrejseopvisninger ved Fjelsteds 600 års jubilæum, lørdag d. 23. juni. De to hold rejser til udlandet. Juniorholdet skal en uge til Italien og ungdomsholdet to uger til Zanzibar, oplyser Vibeke Nørby.