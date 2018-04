Der var fuld smæk for skillingen da Tåsinge havde besøg af Kerteminde. Efter en lige 1. halvleg som endte 1-1, kom der i slutningen af kampen for alvor gang i løjerne. Fritz Troensegaard som havde åbnet målscoren for Tåsinge, bragte igen værterne i front med under 10 minutter tilbage,men det blev ikke sidste scoring, for kort efter udlignede gæsterne. Få minutter senere kunne hjemmeholdet igen juble over en scoring, men billedet gentog sig med, at de knap havde fået hænderne ned, inden Kerteminde udlignede.

- Det var en super kamp, med en vild afslutning. Selv om vi førte af tre omgange, er vi faktisk glade for point, sagde Tåsinge-træner Michael Sørensen. (Lund)