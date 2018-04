Årslevs mange brændte chancer lukkede gæsterne ind i kampen, så kampens spænding var hjemmelavet.

Hjemmeholdets træner, Søren Møller, var godt tilfreds med sejren, men mindre tilfreds med at hans spillere især i anden halvleg var dem som bragte en unødig spænding ind i kampen ved at brænde alt for mange oplagte chancer, men han kunne så trøste sig med at de tre pletskud var nok til sejren.

Gæsterne leverede en stærk modstand kampen igennem, men formåede ikke at stille det helt store op mod Årslevs rutinerede forsvar, som kunne redde kastanjerne ud af ilden for det usikre angreb der dog fik scoret ved Mathias Wiingaard, Niklas Foli og Casper Jørgensen, mens F/H´s enlige mål blev sat ind af Jacob Hansen. (hol)