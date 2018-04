Ejby: Ejby Lokaludvalgs nye formand har rødderne solidt plantet i byen og har set, hvordan lokalt engagement skaber resultater.

Sidsel Kofoed er 50 år og har boet i byen med sin kæreste, Wolfgang, siden 2004 og har siden da været aktiv i foreninger og udvalg. Hun har været medlem af lokaludvalget siden 2013, men det var Middelfart Kommunes beslutning om at lukke Ejbys børnehave, der i 2011 fik hende op ad stolen, for der skulle hendes søn snart begynde i børnehave.

- Jeg var med til at starte Ejby Private Børnehave, og der gik øvelsen ud på at samarbejde med kommunen, få lavet en forretningsplan og få ansat personale og få økonomien til at løbe rundt. Det krævede mange møder, også interessemøder for at se, om der var opbakning. Det var der heldigvis, og børnehaven fejrede i marts seks års fødselsdag, fortæller hun.

Hun mener, at engagementet i børnehaven var årsagen til, at hun blev opfordret til at stille op til Ejby Lokaludvalg.

- Jeg blev prikket på ryggen og inviteret til informationsmøde om lokaludvalget og har så været medlem siden da, og vi er stort set den samme gruppe mennesker, som vi var, da vi startede, og vi passer godt sammen, forklarer hun.