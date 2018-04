Én af de udstillede ting er en af kejser Wilhelms kufferter. Den tilhører i dag Christine Beelaerts van Emmichoven. Hun fik den af sin moster. Håbet var, at hun måske kunne bruge den til et eller andet. I mange år har den stået hjemme hos hende og er blevet benyttet til opbevaring af tæpper, dyner og puder.

I centrum var Christine Beelaerts van Emmichoven fra Asperup. For 18 år siden flyttede hun fra Holland til Danmark med sin familie, og der var en ganske særlig grund til, at det gav god mening, at netop hun åbnede udstillingen.

Da Christine Beelaerts van Emmichoven tilfældigvis blev opmærksom på, at Humlemagasinet var i færd med at lave en udstilling om netop kejser Wilhelm, følte hun sig forpligtiget til at tage kontakt, og således gik det til, at den historiske kuffert, der ikke må forveksles med en kiste, de kommende måneder kan ses på museet i Harndrup.

Kejseren brugte kufferten, da han måtte flygte fra Tyskland til Holland. Han havde dog ikke mere travlt, end han havde tid til at pakke sine ting og sager ned i 59 togvogne.

Til stede ved lørdagens åbning var der i øvrigt også fornemt besøg af Prins Waldemar Schaumburg-Lippe, hans datter prinsesse Eleonore Christine samt hans hustru Antonia. Desuden deltog også Prins Waldermars kusine Thyra Moes født grevinde Castell-Castell samt hendes søn Otto Moes.

Med beklagelse måtte den tyske ambassadør i Danmark, Andreas Meitzner, melde afbud.