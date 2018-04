- Vi kører videre med engrossalg til vores mange erhvervskunder og også til de private, og det bliver sådan, at man kan bestille dagen før, og så kommer jeg ud med det. Selvfølgelig kommer jeg ikke ud med én tomat eller én agurk. Der er et vis beløb, man skal ramme, forklarer grønthandleren.

- Det koster for meget i husleje i forhold til antallet af kunder, der kommer ind i løbet af en dag. Jeg giver næsten 11.000 kroner i husleje, og hvis strøgkunderne ikke er der, er det svært at få det til at hænge sammen, siger Ecevit Diken, der driver grønthandlen sammen med sin hustru Marianne Philip.

Svendborg: Svendborgs strøgkunder må fremover kigge langt efter en grønthandel, når de bevæger sig rundt i Møllergade. For efter 23 år har indehaver Ecevit Diken valgt at lukke Centrums Frugt og Grønt. Eller i hvert fald den fysiske butik, der har ligget samme sted siden 1995.

- Jeg vil også sige, at supermarkederne gør det sgu godt, når de laver kontrakter med de danske landmænd for at kunne tilbyde kunderne det, de kan, medgiver Ecevit Diken.

Renoveringen af torvet har gjort ondt men bærer ikke hele ansvaret for, at grønthandleren må flytte.

- Og folk gider jo ikke komme her og købe to poser grøntsager, når de skal slæbe dem 7-800 meter hen til bilen, siger han med henvisning til politikernes beslutning om at sløjfe parkeringspladserne på torvet.

Der er flere ting, der ligger til grund for grønthandlerens beslutning om at flytte fra byen. Ét er den langvarige renovering af torvet og den dertilhørende debat om parkeringspladser.

Ecevit Diken indrømmer, at det bliver vemodigt at lukke butikken, som han i sin tid åbnede med sin svoger, men at det på det personlige plan er et godt tidspunkt at gøre det på.

- Det er ved at være tid til at finde på en anden måde at gøre det på, lyder det fra grønthandleren.

- Nu har jeg været låst af faste åbningstider i 23 år, og det er ved at være tiltrængt, at vi finder på noget andet. Når man ikke har holdt ferie i så mange år, så tærer det lidt på kræfterne. Jeg skal have lidt mere tid til mig selv også, ligesom vi har nogle børn, som er nået en alder, hvor de gerne vil ud at se verden lidt, siger Ecevit Diken, der var 19 år, da han åbnede butikken og nu har rundet de 42.

- Og dér bliver det lidt nemmere at få en til at køre ud med grøntsager en uges tid, end både at skulle finde én, der kan styre den del, og én til butikken.

Centrums Frugt og Grønt er ikke lukket endnu, da den tager sommersæsonen med. Sidste åbningsdag bliver den 31. juli.