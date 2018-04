Gadepræst ved Kirkens Korshær, Peder Thyssen, er alt andet end begejstret for forbudet mod at lade illegale migranter komme i Kirkens Korshærs varmestuer. Men det er nødvendigt, hvis Kirkens Korshær skal fortsætte sit normale arbejde med socialt udsatte, forklarer han:

- Det forbud er meget problematisk, for det stritter imod alle vores etiske forhold, vores grundholdninger og værdisæt på alle mulige måder. Vi går ind for at hjælpe mennesker i nød og har sådan set vredet armen rundt på os selv med det her tiltag. Det gør vi for at kunne holde gang i det arbejde, vi gør for alle andre udsatte. For med den politiske bevågenhed, der er på området i øjeblikket, ville konsekvensen ved at fortsætte som før være, at vi måske må lukke vores steder ned. Og det kan vi ikke leve med, siger Peder Thyssen.

I det seneste nummer af Korshærsbladet forklarer chefen for Kirkens Korshær i Danmark, Helle Christiansen, valget sådan her:

- Lov er lov, mennesker er mennesker. Imellem lovkrav og mennesker opstår dilemmaer. Vi overholder dansk lovgivning, men afviser ingen, som beder om akut hjælp som mad, bad, tøj og nattely. Er det usandsynligt, at man opholder sig lovligt i Danmark, forsøger vi at hjælpe på anden vis. For eksempel ved en aftale med kommunen om hjælp til at rejse hjem.

Og netop ønsket om at hjælpe mennesker, der ellers går til grunde, er centralt for gadepræsten:

- Det er valget mellem pest eller kolera, og det ikke at hjælpe nogen koster i vores selvforståelse. Det er et forfærdeligt dilemma, vi står i, fordi nogle politikere ikke vil tage ansvar og skabe en løsning, siger Peder Thyssen.