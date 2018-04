Indsigt

Helle Stenum, ph.d., forsker i migranter - altså personer, der forlader deres eget land for at bosætte sig i et nyt. Det omfatter også mennesker uden opholdstilladelse. Hun spørger, hvorfor det kun er Kirkens Korshær, der har påtaget sig opgaven med denne gruppe. Staten burde tage et større ansvar.

Kirkens Korshær har besluttet, at folk uden lovlig opholdstilladelse ikke er velkomne på varmestuerne mere. Hvad betyder sådan et tiltag for migranternes situation?

- For det første er det en illusion at tro, at man fjerner problemet ved at lukke af for de muligheder, folk har for at få mad og tag over hovedet. Det kan selvfølgelig være, at folk tager et andet sted hen, det kan også være, at de begynder at overnatte i skovene. Det løser i hvert fald ikke problemet, men kan måske gøre det mere usynligt - og det kan selvfølgelig betyde noget politisk. Men i udgangspunktet burde det ikke være Kirkens Korshærs opgave at tage det her på sig, for man kan også læse menneskerettighederne sådan, at staten har en forpligtelse over for de her mennesker og sikre, at ingen dør af sult og kulde. Jeg synes, det er forkert at se det her som et Kirkens Korshær-problem.

Trækker det migranter til, at de kan få hjælp af Kirkens Korshær?

- Folk kommer ikke til Danmark, fordi de kan få en skål suppe eller en madras på et gulv. Det hjælper dem måske her og nu i en håbløs situation, men det tager ikke fat om deres grundlæggende problem.

Kirkens Korshær vil nu prøve at hjælpe nogle af de hjemløse, der sidder fast, til at komme hjem i stedet. De ser, at folk bliver tappet for kræfter ved at bo på gaden og til sidst hænger i en situation, der virker håbløs. Er det en god idé?

- Det er helt fornuftigt, hvis der er noget at blive hjulpet hjem til. For det er rigtigt, at de ikke har et godt liv på gaden. Folk bliver drænet for kræfter og energi, bliver psykisk syge og alkoholiserede og fysisk syge. Derfor er det et godt mål at få dem væk fra gaden. Problemet er bare, at mange af dem kommer fra lande, hvor de ikke føler, de har en fremtid.

- Hvis man nu var rationel, ville man prøve at gøre noget ved dét - at skabe ordentlige vilkår, der hvor de har legalt ophold. Men sådan fungerer tingene ikke politisk. Det gælder i stedet om at få dem ud af syne - ud af Danmark. Det er et stort samfundsproblem, som burde løses på en anden måde end ved at fokusere på Kirkens Korshærs mission om at ville hjælpe alle. Det ville kræve mange flere ressourcer, og derfor har det nok ingen politisk gang på jorden.