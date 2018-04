Kirkens Korshærs varmestuer i Nørregade og Østergade har lukket dørene for omkring 30 udlændinge, som man vurderer er her illegalt. - Vi fastholder dem i en håbløs situation med hjemløshed, siger leder Heinz Wolff. Ændringen får også betydning for Korshærens arbejdet med danske udsatte.

Lovligt ophold eller ej Det er ikke altid nogen nem sag at afgøre, om en migrant er i Danmark på lovligt ophold eller ej, især ikke borgere fra andre EU-lande. De har nemlig ret til at være i landet i seks måneder, hvis de er arbejdssøgende - og endnu længere, hvis der er udsigt til, at de får et arbejde. Men det er så godt som umuligt at registrere sig, viser erfaringer fra Kirkens Korshær i København. Derfor kan man ikke se, hvor længe en person har været arbejdssøgende. En polsk mand ønskede f.eks. hjælp fra Jobcenteret til at søge job og henvendte sig derfor først til Statsforvaltningen. Her kunne han ikke blive registreret - det skulle ske på Jobcentret. Men Jobcentret ville ikke registrere ham, når han ikke havde et personnummer og sendte ham derfor videre til Borgerservice. Men Borgerservice ville ikke udstede et personnummer uden opholdsbevis fra Statsforvaltningen.I sådanne situationer har politiet heller ikke altid mulighed for at fastslå, om folk er i Danmark på lovligt eller ulovligt ophold. I Odense har Kirkens Korshær derfor valgt at tale med folk. Man beder dem om at sandsynliggøre, at de er i landet på lovlig vis. (uss)

- Vi har hidtil haft en åben dør, men vi kan ikke redde hele verden, og vi kan ikke håndtere al nøden i Danmark. Ingen - hverken Folketinget eller EU - tager rigtig stilling til problemerne med de illegale migranter. Det er ikke kun arbejdskraften, der frit kan flytte sig i Europa, det kan fattigdommen også, men med de politiske stramninger, der er lavet, bliver mange afvist og ender på gaden. For os har presset på vores arbejdssteder i specielt København og Aalborg været så stort, at vi blev nødt til at gøre noget, hvis vi fortsat skal hjælpe de mange socialt udsatte, der stadig er i Danmark.

Men ikke alle mennesker er lige meget værd, må fortsættelsen lyde, for Kirkens Korshær har besluttet at folk, der opholder sig illegalt i Danmark, ikke længere må komme på korshærens varmestuer. I Odense betyder det, at omkring 30 brugere primært fra Polen og Rumænien har fået besked på, at de ikke er velkommen fremover. Som leder af Kirkens Korshærs varmestue og natvarmestue på Østergade, Heinz Wolff, siger:

- Vi har haft eksempler med folk fra Nordafrika, der kun var i Danmark for at sælge stoffer. De havde sådan set råd til at bo på hotel, men der skulle de aflevere en kopi af deres pas for at kunne bo, og det ville de ikke. Men det kan jo ikke være Kirkens Korshær opgave at huse pushere.

Rockwool Fonden har i sine nyeste analyser anslået, at der i december 2016 levede mellem 19.000 og 25.000 illegale indvandrere i Danmark. Heraf langt de fleste i København. I modsætning til danske hjemløse holder de typisk sammen i større grupper, der på den måde skaffer sig plads. I København er der eksempler på, at de nogle steder nærmest overtog nogle af værestederne, fortæller Heinz Wolff:

- Vi kan have en liggende med dobbeltsidet lungebetændelse, og vi kan ikke tage ham på sygehuset, før vi vurderer, at nu er det livstruende - ellers vil han ikke blive behandlet. Men hvor meget skal man ralle, før man er livstruet? Det er ikke nogen lykkelig situation, siger Heinz Wolff.

- Vi kan se, at vi ved at hjælpe fastholder dem i en håbløs situation med hjemløshed. Mange af dem udvikler et alkoholmisbrug, fordi de er ulykkelige, og fordi det er hårdt at leve på gaden. De har nok at gøre med at klare sig igennem dagen og skaffe sig mad og har ikke overskud til at finde et arbejde eller komme videre. De samler måske pant og en del bliver udnyttet til sort arbejde. Og hvis de bliver syge, får de en fyreseddel, og så har de for alvor problemer, siger Heinz Wolf.

Fordi der reelt ikke er muligheder for at få et godt liv i Danmark for afviste asylansøgere og de europæiske migranter, der ikke er lykkedes med at finde et arbejde, har Kirkens Korshær besluttet at lave et exitprogram for europæiske migranter, der gerne vil hjem, men ikke selv har kræfterne til at få det ordnet.

Programmet skal laves i samarbejde med de fire storbykommuner, København, Aarhus, Odense og Aalborg, men involverer også "Feantsa", et europæisk netværk for organisationer, der arbejder med hjemløse. Det giver nogle gode kontakter i de lande, folk vender hjem til.

Derudover har Kirkens Korshær i København siden 2013 drevet "Kompasset", der rådgiver hjemløse migranter, og også her har man nogle erfaringer med at hjælpe folk uden pas og papirer med at vende hjem.

- Sammen prøver vi at udvikle nogle muligheder for at hjælpe disse ulykkelige mennesker hjem, og vi håber, vi kan finde en fælles løsning, siger Heinz Wolff.