- Selvfølgelig er det en kapacitet, vi mister, når en af skolens grundlæggere stopper. Det vil det altid være. Men vi er en skole båret af en meget dygtig og dedikeret medarbejdergruppe med mange års erfaring. Vi finder alle sammen stor glæde ved at lave det her som et fælles projekt. Så vi er på ingen måde i panik. Vi er ude i god tid med at finde en ny viceforstander, siger Helge Andersen Lund.

Til sommer forsvinder den ene halvdel af den konstellation. Michael Thagaard, der var med til at starte efterskolen sammen med Niels Brunse tilbage i 2003, går nye veje med sit arbejdsliv. Han skal nu igen være med til at løbe en ny skole i gang. Denne gang er det en helt ny friskole i Odense, som ikke findes endnu.

Om baggrunden for at fortsætte blot med én forstander siger Helge Andersen Lund:

- Jeg har snakket med bestyrelsen om det, og de er heldigvis enige i, at nu prøver vi at køre videre på den måde. Det makkerskab, Michael og jeg har, er jo noget, der er vokset ud af, at vi har arbejdet tæt sammen lige siden 2011. Det er måske ikke så nemt lige at gå ud og søge.

Helge Andersen Lund kan godt forestille sig, at et nyt makkerskab måske kan udvikles, så skolen igen på et tidspunkt kommer til at køre med to forstandere.

Niels Brunse gik på pension i 2014, og da havde han kørt parløb med Michael Thagaard som forstandere. Dengang overtog Helge Andersen Lund posten fra Niels Brunse.

Helge Andersen Lund har været ansat på skolen siden 2009 og bor med sin familie på skolen, der er indrettet i det tidligere plejehjem Gammel Møllegaard.