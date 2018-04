Middelfart: 18-19 familieboliger i to plan vil de kommende år skyde op på Falstersvej i Middelfart. Nærmere bestemt i Akelejehaven. Boligselskabet Civica har betalt Middelfart Kommune fire millioner kroner for grunden og har ifølge Jens Pilholm, der er direktør i Civica, store planer for området.

- Nu har vi fået lov til at købe grunden, og så går arbejdet med at finde det bedste projekt i gang. Før i tiden har vi selv lavet tegningerne til nybyggeri og så fundet en entreprenør. Denne gang gør vi det lidt anderledes. Vi beder fem team komme med deres bud på et byggeri, og så vælger vi det bedste. Derfor kan jeg heller ikke være konkret om planerne endnu, forklarer han.

Jens Pilholm fortæller, at byggeriet skal være bæredygtigt.

- Når jeg siger bæredygtigt, tænker jeg ikke kun på, at det skal bygges i bæredygtige materialer. For tiden har vi gang i et byggeri i Årslev, som er dgnb-certificeret (det handler blandt andet om at mindske byggeomkostninger og undgå ressourcespild, red.), og det ønsker vi også, at byggeriet i Middelfart bliver. Vi har også fokus på social og økonomisk bæredygtighed, der blandt andet handler om at holde leveomkostningerne nede, fortæller han.

Middelfart Kommunes kommunaldirektør Steen Vinderslev erklærer sig tilfreds med salget:

- Byggeriet på Falstervej passer fint til vores vision om at skabe endnu mere bosætning i kommunen, så det ser vi frem til, fortæller han.

Det er endnu usikkert, hvornår byggeriet af de nye boliger går i gang.