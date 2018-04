Nyborg: Fem timers tætpakket opvisning med dansende seniorer, springende ungmøer og ungersvende og små spilopper og stjerner var, hvad NGIF Gymnastik og Atletik lørdag bød på, da der var forårsopvisning i Nyborghallerne.

Løjerne begyndte klokken 13 og varede helt til, gymnasterne marcherede ud igen lidt over klokken 18.

Fordelt på 14 forskellige hold var omkring 400 gymnaster i sving, og dagen bød også på uddeling af årsnåle, pokaler og diplomer. En gruppe elever fra Danehofskolens idrætslinje fik beviser for deres indsats som hjælpetrænere, og Svigermor-pokalen, som gymnastikforeningen hvert år giver for en særlig indsats, gik i år til Morten Skov, mens Kvik-pokalen til en ung gymnast endte hos Martin Rasmussen. Det oplyser Ann Rasmussen, formand for NGIF Gymnastik og Atletik.

Men samtlige gymnaster fik bifald for deres indsats fra den fyldte sportshal, og som en gymnasterne udtrykte det, da hun hørte sit holds navn, Little Stars, som er for piger mellem fem og otte år:

- Vi er da store stjerner!