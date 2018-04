politi

Fredericia: En 24-årig fredericianer havde helt tydeligt fået en tår over tørsten, da han lørdag var i byen.

Ifølge vagtchef Henrik Dam fra Sydøstjyllands Politi blev en patrulje lidt efter klokken halv to natten til søndag sendt til værtshuset Klods Hans i Vendersgade.

Her havde den 24-årige ifølge rapporten været aggressiv og højtråbende og var til sidst blevet smidt ud fra værtshuset.

Det var han ikke tilfreds med, og betjentene prøvede forgæves at få ham talt til fornuft. Han nægtede at forlade stedet. Derfor blev han sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen,

Det viste sig ikke at være nok. Ifølge vagtchefen vurderede betjentene, at den 24-årige var så fuld, at han måtte en tur med til detentionen. Den beslutning faldt absolut ikke i god jord hos den unge mand, der begyndte at råbe skældsord efter patruljen.

- Han råbte blandt andet "fucking idioter" - så det får han også en bøde for, fortæller Henrik Dam.

Trods skældsord blev den 24-årige bugseret ind i patruljebilen og kørt til detentionen, hvor han søndag formiddag stadig sov sin brandert ud.