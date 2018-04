Ledelsen i SF foreslog oprindeligt at placere flygtningelejre i Nordafrika. Men det vil baglandet have ændret.

SF har skærpet flygtningepolitikken i lyset af tilstrømningen til Danmark. Spørgsmålet er dog, om baglandet omfavner den drejning, som er foretaget over de seneste år.

SF vil have FN til på sigt at drive lejre for asylansøgere i nærheden af de områder, flygtningene kommer fra.

Hidtil har partiet foreslået, at lejrene skulle oprettes i Nordafrika. Men på landsmødet indstilles det nu, at de i stedet skal ligge "tættest muligt på konfliktområderne" efter et forslag om at lægge dem i Europa.

For dele af baglandet klinger ordet "lejre" desuden forkert i ørerne.

- Lejre har det med at blive permanente. Hele setuppet i et fremmed land med enormt store hegn omkring virker uhyggelige. Man er nødt til at holde folk ude, det er ikke et spørgsmål om at holde dem inde.

- Det er et kæmpe setup, som kræver, at hele EU står bag. Det er mere realistisk at ordne det inden for EU, siger Ole Bergmann, der er formand for SF Fredensborg-Hørsholm.

Han anerkender, at det vil være en udfordring at få sydeuropæiske lande til at påtage sig opgaven.

Forslaget er blandt de mest debatterede blandt SF'erne, men møder dog ikke opbakning fra redaktionsudvalget forud for afstemningen.

Ole Bergmann frygter, at centrene vil udvikle sig til permanente millionbyer med udbredt lovløshed, hvis de lægges i Nordafrika.

Andre delegerede savner en anden tilgang til området.

- Jeg har stadig en bekymring særligt med hensyn til flygtningespørgsmålet. Jeg savner en lidt mere humanistisk og solidarisk tilgang.

- Hvor ansvarligt og solidarisk er det, at vi udliciterer ansvaret for verdens flygtninge til nærområderne, hvor der i forvejen er 90 procent af verdens flygtninge ifølge Dansk Flygtningehjælp, siger Rajesh Holmen, SF Hvidovre.

En tredje delegeret foreslår at forpligte østeuropæiske EU-lande til at tage imod flygtninge via bløde sanktioner.