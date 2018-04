OB skal hævne sig efter det forsmædelige nederlag på 4-1 i Randers i grundspillet for et par uger siden

FODBOLD: OB tabte for et par uger siden med hele 4-1 i Randers, hvor den tidligere OB-stjerne Bashkim Kadrii boltrede sig med tre mål mod sin gamle klub.

Det kunne have været et fatalt resultat, hvis Lyngby samtidig havde vundet over Horsens. I stedet endte den kamp 1-1 og Horsens var kvalificeret til medaljeslutspillet. Men havde Lyngby scoret i overtiden, så kunne OB med en sejr over Randers have nået i kampen om medaljerne.

Nu er begge klubber havnet i kvalifikationspulje 2. OB kan med revanche eller blot uafgjort endegyldigt afvise de minimale risici for at havne i nedryknings-playoff-kampene.

Randers vil dog gøre alt for at befæste tredjepladsen i puljen, så kronjyderne kan få FC Helsingør fra den anden gruppe i de første playoff-opgør.

Der er kick off kl. 12.00 på Ewii Park.

Følg kampen her fra Leif Rasmussens live-twitter: