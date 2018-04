Offshore

SH Group åbnede afdeling i Esbjerg for et år siden. I dag er to mand blevet til syv, og afdelingen har måttet skiftet til en større lokalitet med eget værksted på Esbjerg Havn.

Esbjerg: Nordsøaftalen var trækplastret, da den Svendborgbaserede virksomhed SH Group, der udvikler og producerer en række produkter til offshoreindustrien, for cirka et år siden etablerede en afdeling i Esbjerg, nærmere bestemt et salgskontor i det ombyggede isværk ved den tidligere fiskerihavn.

SH Group, der ligesom andre offshoreselskaber har været hårdt ramt af den lave oliepris de seneste år, men i perioden fra 2010 til 2014 oplevede en omsætningsfremgang fra 150 til 550 millioner kroner, lagde fra land med to kendte folk i Esbjergs offshoreindustri, Bjørn Joensen og Hardy Jeremiassen, begge med blandt andet en fortid hos Fanø Kran Service. I dag har de to fået otte nye kolleger, flere er formentlig på vej, og adressen er flyttet til en større lokaliteter med kontor og værksted på kajkanten i Trafikhavnen ved siden af Blue Water Shippings domicil.

SH Group SH Group er grundlagt i 1974 i Svendborg.



SH Group er en af Danmarks største leverandører af hydrauliske, mekaniske og elektriske løsninger til Offshore og Marine industrien.



Virksomheden beskæftiger omkring 250 ansatte fordelt på afdelinger i flere lande. I april 2017 åbnede SH Group en ny dansk afdeling i Esbjerg.

- Vi er blevet taget fantastisk godt imod på havnen i Esbjerg. Jeg har indtryk af, at vi udfylder et hul, hvor der har manglet en mellemstor virksomhed som vores, Vi har mulighed for at trække på vores bagland i SH Group med ingeniører, design, produktion, stål-, maskin- og elafdeling. Dermed kan vi varetage mange forskelligartede opgaver uden at være afhængige af andre, lyder vurderingen fra Bjørn Joensen og fortsætter:

- Uden at vi skal lyde at for selvfede, så er vi faktisk utroligt stolte af den succes, vi har på rekordtid har få stablet en ny servicevirksomhed på benene i Esbjerg.