Faaborg: Det er ikke hver lørdag formiddag, man får et forrygende show med i købet, når man tager ud og handler i Faaborgs butikker - og lige slår et smut omkring Torvet.

Men det gjorde man denne lørdag, hvor Shopping Faaborg havde hyret kult-duoen Sussi & Leo til at underholde i 40 minutter. Og det så ud til at være lidt af et lykketræf.

- Der var super opbakning med mange mennesker i byen og et fyldt torv i forbindelse med vores event med Sussi & Leo. Vi er super glade for alle de mennesker, der valgte at bruge en formiddag på torvet til ren kult og en anderledes handelsdag, siger Lars Pedersen fra Mr. Isaksen, bestyrelsesmedlem og event-ansvarlig i Shopping Faaborg.