Glamsbjerg spillede sig på førstepladsen, da de tog alle tre point i Hårslev og Bogense samtidig spillede uafgjort med Chang. Til gengæld ligger Hårslev fortsat lige under stregen.

-Men kan vi holde stilen fra de to første kampe mod topholdene, så skal vi nok hente point, lød det fortrøstningsfuldt fra Hårslev-træner Gert Wiis, som måtte erkende, at Glamsbjerg efter en lige første halvleg lagde et kraftigt tryk, som retfærdiggjorde 2-0 føringen til gæsterne. Jonas Bendtzen og Daniel Andreasen scorede i det 68. og 69. minut for Glamsbjerg.

-Så skulle vi lige finde benene igen, mente Wiis.

Hårslev satsede til sidst, fik reduceret ved Andreas Myrthu og kunne med held i sprøjten have hentet et point, da Rasmus Andersen og Nikolaj Soelberg havde mulighederne.

AR