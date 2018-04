Et møde i Forligsinstitutionen om overenskomsten på statens område er lørdag aften afsluttet efter 12 timer.

Men trods de lange forhandlinger er der fortsat ingen aftale.

Det fortæller Flemming Vinther, der forhandler for lønmodtagerne i staten, til TV2 News.

- Vi går ud fra 12 timers forhandling uden en aftale og uden bevægelse, siger den fåmælte forhandler:

- Jeg synes, at jeg skal holde tillægsordene for mig selv.