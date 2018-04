Kristian Kristensen vurderer, at Vardars bredde blev afgørende. Han ærgrer sig over nyt kvarter uden FCM-mål.

For andet år i træk blev kvartfinalen endestationen for FC Midtjyllands håndboldkvinder i Champions League.

Ligesom for et år siden blev midtjyderne slået af makedonske Vardar, der slog FCM både ude og hjemme. Lørdagens returkamp i Skopje endte med et nederlag på 25-32.

FCM-træner Kristian Kristensen havde håbet på, at danskerne havde haft kvaliteten til at ryste makedonerne efter et snævert midtjysk nederlag på 23-24 i Ikast for en uge siden.

- Det havde vi drømt om. Men man kunne godt se, at det var op ad bakke, siger Kristian Kristensen.

- Vi hang meget godt på i starten af kampen, men vi lavede lidt for mange tekniske fejl op imod pausen. Der fik vi ørerne i maskinen, og det tog vi med ud til anden halvleg, konstaterer han.

Bagud 12-17 ved pausen oplevede FCM-træneren sit hold gå helt ned, da Vardar nøjagtig som i den første kvartfinale i Ikast holdt danskerne fra scoring i et kvarter.

- Ligesom på hjemmebane fik vi en scoringskrise på et kvarter.

- Deres målmand lukkede af, og vi fik ikke udfordret hende nok. Samtidig faldt vi i niveau defensivt. Det kan man selvfølgelig ikke gøre, siger Kristian Kristensen.

- Styrkeforholdet og bredden på de to hold skinnede ret kraftigt igennem, synes jeg.

- Da slaget var afgjort, sluttede vi godt af og holdt skindet på næsen med et nederlag på minus syv med et ungt hold på banen.

- Men det er lidt skuffende, at vi ikke kan matche dem lidt bedre i det kvarter, selv om jeg er med på, at det var David mod Goliat. Vi prøvede det bedste, vi kunne, siger FCM-træneren.

Overordnet er Kristian Kristensen godt tilfreds med midtjydernes sæson i Europas største klubturnering.

- Vi er helt vildt stolte af, at vi for andet år i træk kunne nå kvartfinalen med de ressourcer, vi har i forhold til nogle af de hold, vi slår ud.

- At vi er kede af det og lidt bitre nu, det er et udtryk for, at vi er elitespillere.

- Vi har endnu en gang bevist, at man kan regne med os internationalt, og det er vi stolte over, siger han.

Ud over Vardar er russiske Rostov-Don klar til Final 4-stævnet om en måned i Budapest.