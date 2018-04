Der er mange projekter at kaste sig over på Fyn og i Odense, derfor er der også rigeligt med ingeniørfirmaer om buddet. Oluf Jørgensens Tegnestue vil udvide og komme op på 30 ansatte i Odense.

- Fordi der er så stort et byggeboom her i Odense, er der mange konkurrenter. Der er en del større ingeniørvirksomheder, som åbner afdelinger og satellitkontorer her i Odense, fordi der er nok at lave. Så der er mange om buddet. Men det er fedt at se, at det rykker i byen, siger Elisabeth Damgaard.

Oluf Jørgensens Tegnestue blev grundlagt i 1946 og har hovedsæde i Horsens. I 1057 åbnede tegnestuen kontor i Odense, det gik godt i en del år, men omkring år 2000 skruede virksomheden ned for kapaciteten i Odense, så der blot sad én medarbejder på Odense-kontoret. I 2010 valgte man at opruste igen, og der blev ansat i alt fire medarbejdere til kontoret i Odense. I år er der 16 medarbejdere, og målet er at komme op på omkring 30.

- Vi har et ben i vores organisation, som hedder fagteknisk viden. Vores fagtekniske chef sikrer, at vi har den nyeste viden, det kan blandt andet være nye love og regler eller nye materialer og byggemetoder. Ligeledes kommer vores direktør rundt alle kontorer til kontormøder og fortæller, hvad status er i firmaet i øjeblikket. Det gør han for at få en ensartet hed på kontorerne, men også for at holde fast i de her værdier, som for eksempel at være i øjenhøjde, siger tegnestuechefen.

Tegnestuen forsøger at have en flad struktur, og derfor kommer direktøren, Brian Thyregaard Andreasen, rundt forbi alle kontorerne.

- På vores store kontorer besluttede vi, at vi skulle have en afdelingsleder. En decideret leder for den enkelte faggruppe. Og det har forplantet sig ned gennem organisationen, så vi har fuldstændig styr på, hvem der har ansvar for hvad. Og vi har fået penslet mere ud med eksempelvis organisationsdiagrammer, forklarer Elisabeth Damgaard.

Ingeniørvirksomhedens Odense-eventyr tog for alvor fart, da den vandt en stor opgave for Fyns Almennytige Boligselskab, FAB. Der skulle bygges boliger i Skibhuskvarteret ved Skovbrynet. Elisabeth Damgaard har været med fra begyndelsen.

Oluf Jørgensens Tegnestue har hovedsæde i Horsen, og har i alt fem kontorer i Danmark. Et i Horsens, Aarhus, Roskilde, København og Odense. Og på Fyn er priserne lidt lavere end i resten af landet, forklarer Elisabeth Damgaard. Det er medvirkende til, at de ikke vil vælge en opgave uanset hvad.

- Hvis det er et åbent udbud, hvor alle kan byde ind, vurderer vi, om der er grundlag for et fornuftigt honorar. Hvis ikke der er det, så undlader vi at byde, da der er for mange om buddet. I stedet sørger vi for at få lavet nogle gode forhåndsaftaler, så vi kan få sammensat det bedst mulige hold fra begyndelsen, siger hun.

- Vi vil ikke dumpe priserne for enhver pris, så er der rigeligt med andre aftale, fra vores andre kontorer, som vi kan gå i gang med. Dermed ikke sagt, at vi ikke skal pleje vores fynske kunder, for det er vi selvfølgelig også opmærksomme på, siger Elisabeth Damgaard.

Tegnestuechefen tror, at de lavere priser på Fyn også er på grund det store antal af ingeniørfirmaer på Fyn.

- Så der er jo mange til at byde ind på opgaverne.