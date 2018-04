Fodbold, serie 1, pulje 2: Bolbro G & IF - Allesø GF 0-6 (0-3)

Allesø vandt tredje kamp i streg, da de slog dagens værter Bolbro med tenniscifre.

Allesø skulle følge op på sidste uges premieresejr over Ø.B. samt onsdagens pokalsejr over Nyborg, og de skuffede bestemt ikke.

En fornem præstation blev kronet med en 0-6 sejr, der kom i hus via et hattrick af Anders Pedersen, to scoringer af Mads Chr. Nielsen samt en enkelt af Kim Andersen.

En tilfreds Allesø træner, Daniel Piwodda, udtalte sig efter opgøret.

- Generelt var det til at se, at vi har haft flere træningspas på stierne. Tilmed var vi bedre med bold såvel som uden bold, og sammenlagt var det udslagsgivende for resultatet. Vi er startet foråret rigtig godt.

(sb)