Fodbold: Lørdag mødte Odense Q overmagten, da Brøndby IF var på besøg, og sjællænderne kunne sidst i kampen køre tavlen op på 4-0.

Første Brøndbyscoring faldt efter 26 minutter, da Odense Q tabte bolden på egen banehalvdel, og så slog den livsfarlige Brøndby-kontra til. Gæsternes Nanna Christiansen havde sidste fod på. Stillingen holdt halvlegen ud, og trods stor dominans af gæsterne, kunne fynboerne øjne et fint resultat.

I anden halvleg var Odense langt bedre med, og fynboerne var derfor længe en enkelt tilfældighed fra et point. Men efter 78 minutter gik den ikke længere mod et stærkt udehold. Et indlæg endte efter forsøg på en clearing hos gæsternes Frederikke Lindhardt, og så kunne hun lukke kampen tæt under mål.

3-0 blev det kort efter ved Stine Larsen, da hun efter et indlæg og et mistimet målmandsindgreb kunne heade bolden ind og udbygge føringen.

Kun endnu fire minutter senere blev det også 4-0, da Brøndby på effektiv vis fik spillet sig til baglinjen og slået en bold bagud, hvor Nanna Christiansen kunne score for anden gang til kampens endelige resultat.

Efter kampen var Odense Q-træner Morten Christiansen lidt træt af, at nederlaget blev så stort.

- Der er ingen tvivl om, at de var bedst og fortjente sejren, men det bliver lidt for meget til sidst, synes jeg. Det er lidt ærgerligt, for jeg synes, vi spiller fint i perioder. Men Brøndby er også det klart bedste hold i ligaen lige nu, og de er de eneste, vi har mødt hidtil, som jeg synes er klart bedre end os, sagde han.

Efter tre runder af slutspillet jagter Odense Q stadig de første point.