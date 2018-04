KRFK tog med 5-0 sejren et skridt væk fra nedrykningsstregen og efterlod til gengæld Middelfart i en meget svær situation under stregen.

-Det var lidt mænd mod drenge, syntes KRFK-træner John Beck, som roste sit forsvar med Hjalte Vinther og Anders Johansen i centrum for at danne basen for den sikre sejr. Mark Obbekær blev med 3 mål dagens mand for KRFK. Thomas Dinesen og Peter Lind scorede også for KRFK.

-Vi er frustrerede, lød det fra Middelfarttræner Jann Jensen, som hverken havde roser til banen, dommere eller eget spil.

AR