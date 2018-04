Dalum måtte lørdag tage fra kampen mod VSK Aarhus uden point. Kampens tre mål blev scoret inden for 10 minutter, men to af dem var af VSK, som kunne forsvare sejren hjem.

Fodbold: Dalum IF kom aldrig tilbage fra to hurtige VSK Aarhus-scoringer, da fynboerne lørdag tabte 2-1 i 2. divisions nedrykningsspil. Kampen begyndte jævnbyrdigt på en græsbane, som ikke lagde op til hurtigt spil langs jorden. Dalum fik dog alligevel spillet sig til gode muligheder, og i det første kvarter havde fynboerne to afslutninger på træværket. Men det var VSK, der slog til først, og det gjorde de i luften over den bulede bane.

Efter 20 minutter fandt et indlæg fra jydernes højre side hjemmeholdets Anders Kjeldgaard, og med panden sendte VSK foran. Og bare to minutter efter brugte hjemmeholdet samme opskrift, da de - denne gang fra venstrekanten - sendte et skarpt indlæg ind i feltet, hvor Morten Andersen denne gang kom først på bolden og headede den ind til en føring på 2-0.

Ti minutter senere kom Dalum også på tavlen, da Lukas Harder vandt en duel i feltet og sendte bolden ind ved fjerneste stolpe, og stillingen 2-1 holdt til pausen.

Efter pausen stillede hjemmeholdet sig længere tilbage, og baneforholdene gav det forsvarende hold gode betingelser. Til sidst i kampen satsede Dalum alt og fik skabt et par farlige situationer, mens VSK også fik muligheder ud af satsningen. Det blev dog ikke til flere scoringer, og Dalum måtte tage turen hjem uden point.

Dalum ligger nu nummer fem, men med hele otte point op til Aarhus Fremad på fjerdepladsen. Imens er tabellen mere tæt under dem, og mens der er en del hold imellem Dalum og nedrykningsstregen, er der kun to point.

Dalums næste kamp er på lørdag ude mod Hillerød.