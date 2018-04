Fobold. Serie 2, pulje 4. Thurø-Højby 4-1 (2-0). Det ligner, at BBB og Rudkøbing kommer til at slås om de to øverste placeringer i puljen. Begge har samme pointtal, men med Rudkøbing en kamp foran. Bagved de to ligger Thurø, der ligeså stædigt holder fast i tredjepladsen. Nu med otte point op til Rudkøbing. Men uanset hvad, så er thurinerne godt i gang med at stabilisere klubben, og på den baggrund bliver det spændende at følge dem fremover. Mod Højby var der ikke de store problemer med at hive de tre point hjem. Claes Everts scorede to, Jeppe Gertz Nielsen og dagens spiller Andreas Eybye hver et. (wta)