Den globale konference TEDx besøgte lørdag Odense for fjerde gang. Odense Teater var proppet til sidste sæde med videbegærlige publikummere, som skulle høre i alt 15 oplæg om, hvordan vi sammen gør verden et bedre sted at leve.

Hvis læsere af denne artikel konkluderer, at citaterne ikke sidder lige i skabet, skyldes det, at de er skrevet på blok og ikke optaget på mobilens diktafon som vanligt. Helt i tråd med budskabet om at være lidt mindre digital og mere til stede.

- Gæsterne brænder alle sammen for deres idéer og arbejde. Og for at få det fulde udbytte, skal I nu slukke jeres mobiltelefoner. Ikke sætte dem på flight mode, for I sidder ikke i et fly. Og så skal I kun forlade lokalet, hvis I er højgravide og vandet går, understreger Barnabas Wetton og skyder det, han kalder "a party of ideas", i gang.

Det er paradoksalt - og en kende pinligt - at mit første reelle besøg i Odense Teater ikke er til en teaterforestilling, men en foredragsrække om komplekse emner om, hvorvidt fremtiden bliver værre eller bedre end nutiden. Hvorvidt kunst er essentiel for vores sjæle. Eller om selvflyvende drage-droner bliver fremtidens svar på vindmøller.

Mette Sillesen, der kalder sig futurist, er første kvinde på scenen. Hun stiller publikum spørgsmålet, om de tror fremtiden er venlig eller fjendtlig. De løftede hænder indikerer, at salen rummer nogenlunde lige mange optimister og pessimister.

- Jeg har længe været skræmt og bange for fremtiden. Jeg har frygtet, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for os, siger Mette Sillesen.

Hun når dog frem til konklusionen, at når alt kan skabes kunstigt, så vil mennesker søge det ægte.

- Den altgørende forskel på mennesker og kunstig intelligens er sjælen. Den kan vi aldrig skabe. Livet er et mirakel, konstaterer Mette Sillesen.

Derefter kaster den unge computervidenskabsmand Alexander Mathiasen sig ud i en munter beretning om, hvordan en bytur dagen før en eksamen fik stor betydning for hans måde at anskue verden på. For helt uforberedt besluttede han sig for at snyde ved at kigge sine kammerater over skuldrene. Ved at kombinere de mange svar optimalt endte han med den bedste karakter af alle.

- Det fik mig til at tænke tanken, at vi også har brug for idiot-computere for at gøre de bedste computere endnu bedre. Mit mål er at optimere computere, og jeg ser gerne, at vi udvikler maskiner, som kan redde syge mennesker fra at dø. Og at vi eksempelvis skaber bedre selvkørende biler, så vi i fremtiden undgår 200-300 trafikdræbte hvert eneste år alene i Danmark, siger Alexander Mathiasen.

Irina Antonescu slutter første afdeling med oplægget "My computer is on drugs" - min computer tager stoffer. Den phd-studerende rumæner sidder til daglig på SDU, hvor hun arbejder intenst med at opfinde den perfekte testperson.

- Hvor mange af jer er villige til at prøve en ny medicin, som ingen har prøvet før? Hvor mange af jer vil lade jeres barn få medicin, som ikke er afprøvet på andre mennesker eller dyr før, spørger hun indledningsvist.

Der er ikke mange hænder i luften.

- Hvor mange synes, det er o.k. at lade en computer teste ny medicin, fortsætter hun.

Og så er næsten alle hænder i vejret.

- Det tænkte jeg nok. Derfor arbejder jeg med at skabe en virtuel tvilling til alle mennesker, så vi kan teste, hvordan en præcis mængde medicin virker på den enkelte krop. Mit mål er, at man en dag kan undgå overdoser og bivirkninger. Og at ingen mennesker eller dyr skal lide, fordi de er forsøgspersoner eller forsøgsdyr, siger Irina Antonescu og indrømmer, at hun indtil videre har slået en del virtuelle patienter ihjel for engang at kunne redde dem af kød og blod.

Om et par måneder kan man se alle oplæggene fra Odense Teater på Youtube eller www.tedx.com.