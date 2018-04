På årets festival i Tusindårsskoven kan man for første gang opleve en lang række danske standuppere, som vil sprede latter mellem koncerterne. Tinderbox Comedy byder blandt andet på Lasse Rimmer, Jonatan Spang og Geo.

Til fjerde udgave af Tinderbox til juni kan man for første gang siden premieren i 2015 opleve en lang række koncerter på en stor teltscene. Men ud over at være hjem for navne som Jamie Lawson, The Breeders, Off Bloom og Bisse bliver den bliver nye teltscene også stedet, hvor man under titlen Tinderbox Comedy kan opleve en lang række af dansk comedys store navne.

Hver af de tre festivaldage kan man fra klokken 15 til 17 lade op med komikere som Geo, Simon Talbot, Torben Chris, Ane Høgsberg, Thomas Hartmann, Lasse Rimmer, Jonatan Spang og duoen Adam & Noah. Konferencier bliver den også ganske morsomme Thomas Skov.

- Comedy er noget helt nyt på Tinderbox, men med det stærke program vi har sammensat i år, er vi ret overbeviste om, at det bliver en stor succes. Vores gæster forventer et alsidigt musikprogram med masser af verdensstjerner, og det får de i den grad i år. Men vi vil også gerne prøve nye ting og give gæsterne nogle overraskelser, og i år sker det blandt andet via et comedy-program, hvor man hver dag kan opleve en blanding af nye talenter og meget kendte navne. Vi ser det som en virkelig spændende ny tilføjelse til vores program og glæder os rigtig meget til at dele Tinderbox Comedy med festivalgæsterne, siger pressechef for Tinderbox, John Fogde.