Drage-energidesigner Andreas Okholm håber, at hans oplæg til TEDx kan skaffe ham investorer eller samarbejdspartnere, som kan hjælpe med et regulært gennembrud til hans selvflyvende drone-drager, der fungerer som transportable vindturbiner.

Hvordan gik dit oplæg om at lave grøn energi med droner?

- Jeg synes, det gik rigtig fint. Efter en tre-fire sætninger gik jeg i sort og kunne ikke huske, hvad jeg skulle sige. Det føltes som en evighed, men varede sikkert kun et sekund, før jeg kom tilbage på sporet. Min drone fløj heller ikke helt som planlagt, men det tror jeg ikke, publikum lagde mærke til. De ved jo ikke, hvordan den skal flyve.

Hvor lang tid har du brugt på at forberede dit oplæg?

- Mange dage. Det har taget enormt lang tid at skrive tekster og lære dem udenad. De anbefaler, at man kører det hele uden noter, så det skal virkelig terpes. Jeg har aldrig i hele mit liv brugt så lang tid på at forberede et foredrag eller præsentation som dette oplæg.

Du sluttede af med at invitere potentielle investorer, ingeniører eller grøn energi-forkæmpere med på dit projekt. Hvad håber du at få ud af den appel?

- Jeg lægger ikke skjul på, at min primære grund til at deltage i TEDx er at skaffe samarbejdspartnere til mit projekt. Jeg SKAL i gang med at bygge disse droner. Jeg ved ikke, præcis hvor mange der ser disse TEDx-talks på Youtube, men der kan være tale om flere millioner seere. Det skulle være mærkeligt, hvis ikke én af dem, der ser mit oplæg, kender en, der kender en ... Som arbejder med vindenergi eller kan se det interessante idéen. Mit fokus var ikke de 500 her i Odense Teater. Men de millioner af mennesker ude bag skærmene.

Hvor lang tid har du arbejdet med dette droneprojekt?

- Jeg begyndte for to år siden. Det startede egentlig som en jobansøgning til en virksomhed, der arbejder med vindenergi. Men det endte med, at jeg tog idéen op i min egen virksomhed, som hedder KiteX.

Hvor langt er vindenergi fra drone-drager kommet om 5-10 år?

- Min forhåbning er, at dragerne er kommet ud kommercielt og leverer billig energi. Denne energi-drage er ultramobil, så den har mange anvendelsesmuligheder, som eksempelvis vindmøller ikke har. Hvis den kunne hjælpe den kenyanske landsby uden strøm, som jeg talte om i mit oplæg, vil jeg mene, det er kommet ret langt.