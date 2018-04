Håndbold: Lørdag tog Otterup HK den lange tur til Frederikshavn for at slutte sæsonen i 1. division af. Og fynboerne måtte tage den lange tur hjem igen med et nederlag på 28-24 efter en kamp, hvor ikke ret meget fungerede ifølge cheftræner Daniel Nielsen.

- Vi fandt aldrig melodien, og vi kunne hverken kaste eller gribe, og så var Frederikshavn gode til at slå til. De var bare bedre end os på dagen, sagde han efter kampen.

Otterup kom hurtigt bagud med fire-fem mål i første halvleg, og den føring forsvarede nordjyderne så hjem i anden, hvor de to hold fulgtes ad, og hvor fynboerne aldrig kom tæt på igen.

Kampen var den sidste i en god sæson for Daniel Nielsen og Otterup, efter han tog over som træner. Men man havde i klubben håbet at slutte bedre af.

- Set på kampen isoleret er det selvfølgelig rigtig træls at tabe, og missionen med at slutte godt af lykkedes ikke. Men på mandag, når vi mødes til sidste træning før ferien, kan vi måske se tilbage på nogle gode sejre og en fin sæson, sagde han.

Med den sidste kamp i bogen ender Otterup som nummer ni i rækken.