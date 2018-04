Lørdag viste Stutteri Ask sine avlshingste og nogle af deres føl frem til hingstefremvisning. Sammen med sin mormor, Charlotte Aagaard, var 10-årige Olivia Aagaard fra Ullerslev mødt op for at finde den rigtige hingst til hoppen, Marietta.

Hindsholm: Hans store øjne og flotte lange ben kan gøre hende helt blød i knæene, og der kommer en god portion af eufori, når hun fortæller om ham.

Dagligt kan hun sidde og studere ham gang på gang på de videoer, der ligger af ham på youtube.

Han lystrer navnet, Ci Ci Senjor Ask og er én af elitehingstene på Lego-familiens stutteri, Stutteri Ask. Han har flere internationale toppræsentationer ved store stævner bag sig, og 10-årige Olivia Aagaard fra Ullerslev kunne godt tænke sig, at det skulle være ham, der blev far til det føl, som hun sammen med sin mormor, Charlotte Aagaard fra Langeskov, planlægger, at den danske varmblodshoppe, Marietta, skal have.

Hingstefremvisning Hingstefremvisning på Stutteri Ask finder sted én gang om året, fortæller Kaj Rosenlund, som står for avl og inseminering på stutteriet.Herefter kan avlerne bestille sæd fra de enkelte hingste. En portion sæd koster typisk mellem 6.000 og 9.000 kroner samlet.



Sæden bliver sendt ud med kurerbil, og det er typisk dyrlægerne, der står for at inseminere hopperne.



Ved hingstefremvisningen kommer der gerne en busfuld fra Sjælland - i bussen følger også nogle svenskere med, som gerne vil se Stutteri Asks hingste på nærmeste hold.

Maritta har fået en foldskade, og derfor skal hun nu i stedet bruges som avlshoppe.

Sammen med sin mormor, sine oldeforældre, Bent og Anne Marie Aagaard fra Rynkeby og grandmoster, Trine Aagaard fra København, er Olivia Aagaard midt i håndboldstævnet, Dydensborg Taxi Cup i Kerteminde, hvor hun deltager med sit hold, denne lørdag taget til hingstefremvisning på Stutteri Ask.

- Jeg vil lægge mærke til, om hingstene har en god galop, om de springer godt, og om de har et godt temperament. Jeg synes helst ikke, at de skal være for urolige, pointerer den 10-årige rytter, som selv til dagligt rider på sin egen pony, Sir Robin, som er en koldblodshest.