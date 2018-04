Men at der nu for alvor er ved at komme liv i den gamle stationsbygning, er lørdagens jazz-arrangement et tydeligt tegn på.

Efter den vellykkede fastelavnsfest i februar er det her det første rigtige arrangement i "Liv i Ringe Stationsbygning".

- Jeg har set det som lidt af en manddomsprøve. Men det er jo et fantastisk fremmøde. Jeg havde håbet på 20-30, og der er vel 50-60 mennesker. Så jeg synes helt bestemt, at manddomsprøven er bestået, siger Rikke Dyrgård Kaspersen.

Blandt gæsterne er Janni Lindskov, der har taget sin datter med.

- Jeg har tidligere sunget i kor med Anne Farup, så jeg skulle da lige hen og høre hende og samtidig støtte en god sag. Det er dejligt, at der bliver gjort noget for den lokale kultur, og at vi også har mulighed for indflydelse på, hvad der skal ske, siger Janni Lindskov, der benyttede lejligheden til at melde sig ind i foreningen.

Udenfor står John Breum fra Midtfyns Slagteren og griller pølser.

- Jeg har snakket med foreningen om, at vi skal samarbejde ved kommende arrangementer. Og det forventer jeg mig meget af. Vi har snakket om noget fællesspisning, hvor jeg skal lave maden, for der er ikke køkken i stationsbygningen. Og så har vi snakket om storskærm med grillmad ved VM i fodbold til sommer, fortæller han.

- Vi vil også meget gerne samarbejde med andre butikker, for vi får brug for både bager og brugsen ved kommende arrangementer, siger Rikke og Martin Dyrgård Kaspersen.